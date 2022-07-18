شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستضيف إنبى وعينه عن الثلاث نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المقاصة، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، نظيره إنبى باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط المقاصة أمام إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل فيه إنبى مع الجونة بهدفين لمثلهما.

ويسعى عيد مرازيق، المدير الفنى لمصر المقاصة، لوقف نزيف النقاط وتحقيق الفوز والثلاث نقاط لمحاولة إنقاذ الفريق الفيومى من الهبوط للممتاز ب، لذا طالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لهم فى مباراة إنبى للفوز بها لتكون انطلاقة للفريق فى الدورى، حيث يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 24 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 32 .

وفى المقابل، يبحث البرازيلى فييرا، المدير الفنى لنادى إنبى، عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولى من أجل إعادة الثقة للفريق الذى تعرض لـ3 هزائم تحت قيادته وتعادل، وحذر اللاعبين من التهاون أمام فريق المقاصة ولابد من احترامه والخروج بالثلاث نقاط.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.