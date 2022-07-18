شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك سيتقدم بشكوى ضد جالاتا سراي للإخلال ببنود عقد مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن النادي بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد جالاتا سراي التركي؛ بسبب الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفى محمد، مهاجم الفريق السابق للنادي التركي.

وأوضح أمير مرتضى أنه سيقوم بدراسة كافة تفاصيل العقد مع المحامي الخاص بنادي الزمالك خاصة و أن جالاتا سراي أرسل قيمة الصفقة منقوصة مبلغ 200 ألف دولار من اجمالي مقابل التفعيل لبند الشراء البالغ قيمته 4 ملايين دولار كما أن النادي لم يلتزم بإرسال مقابل الصفقة في الموعد المحدد لن النادي التركي قد أرسل المبلغ منقوصاً بما يخالف العقد وبالتالي فنادي الزمالك لم يتسلم قيمة انتقال الصفقة في المهلة المنصوص عليها بالعقد وبالتالي فيحق للزمالك المطالبة بدفع 500 ألف دولار كغرامة تأخير وفقاً للعقد المبرم.

واختتم المشرف على الكرة بأنه يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حقوق النادي الأبيض، مؤكدا عدم التهاون في أية أمور خاصة بحقوق الزمالك لدى أي أشخاص أو جهات.