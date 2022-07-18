شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يطير إلى السعودية اليوم للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى الثالثة فجر اليوم بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والتى تقام بالممكلة العربية السعودية فى الفترة من 20 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الشباب فى المجموعة الرابعة بكأس العرب التى تضم معه عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، محمود جابر مديراً فنياً وكرم مرسي مدرباً عاماً وحمدي حمدان مدرباً وإيهاب جلال مدرباً لحراس المرمي وهاجد هاني طبيب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.