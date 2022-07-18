شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعكف على تصحيح أخطاء مباراة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق الأحمر خلال مباراة بيراميدزالأخيرة بالدروي، والتى خسرها الأحمر بثنائية نظيفة، ضمن التحضير لمباراته ضد الزمالك الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر بنسخته القديمة، وهى المباراة التى تحتاج تركيزا شديدا من قبل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، لاسيما أنها أول بطولة قد يحصدها الأهلي تحت قيادة ريكاردو سواريز، بخلاف أن المباراة أمام الغريم التقليدى الزمالك وتعتبر قمة الكرة المصرية والفوز فيها سيفرق كثيرا مع الأهلي.

وبدأ ريكاردو سواريز ومعاونوه دراسة الزمالك بشكل جيد للوقوف على طريقة وأسلوب لعبه ومعرفة أهم المفاتيح التى يعتمد عليها قبل تحديد الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة القمة القادمة، من أجل إحكام قبضته على لقب الكأس المتوج به الفريق الأحمر فى آخر نسخة، وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني الجديد فى قيادة الأهلي.