شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يغادر إلى نيروبى اليوم للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الجودواليوم إلى كينيا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 24 يوليو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. ومن المقرر أن يطير وفد منتخب الناشئين إلى كينيا اليوم، على أن يلحق به منتخب الشباب الأربعاء المقبل.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس الإدارة، فيما يتولى رئاسة منتخب الشباب الأستاذ عصام رشاد نائب رئيس الاتحاد.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد رشوان ويعاونه كل من، السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي. وضمت منتخب الشباب كل من: يسري سامي – عادل حمادة – مروان أيمن – زياد الدالي – علي محمد – عمر الرملي – هادي حسين – أحمد فرج – نورا حامد – ندى فايز – حنين حسن – تسنيم تامر – فاطمة محمد – أفنان ياقوت – فريدة مجدي – فرح شرف – صفا سليمان. فيما ضمت قائمة منتخب الناشئين كل من: مروان سالم – ياسين صبرة – محمد سعيد – فارس شحاتة – عمار أبوهاشم – عبد الرحمن إيهاب – مصطفى زياد - يوسف عمرو - احمد رسلان - حازم حسام – فاطمة جابر – زينب أحمد – ندى فايز – سجدة موسى – فريدة مجدي – صفا سليمان.

ويسعى منتخب الجودو لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، وذلك في إطار خطة طموحة وضعها مسئولي الاتحاد برئاسة مرزوق علي، لخلق جيل جديد من اللاعبين، وتمكينهم من حمل الراية لسنوات مقبلة.