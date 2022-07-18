شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لنهائي الكأس ويبدأ دراسة الزمالك بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي، اليوم الإثنين، التحضير لمباراته ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر بنسختها القديمة، وهي المباراة التي تحتاج تركيزا شديدا من قِبَل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، خاصة أنها أول بطولة قد يحصدها الأهلي تحت قيادة ريكاردو سواريز بخلاف أن المباراة أمام الغريم التقليدي وهو الزمالك، وتعتبر قمة الكرة المصرية والفوز فيها سيفرق كثيرا مع الأهلي.

وبدأ ريكاردو سواريز ومعاونوه في دراسة الزمالك بالفيديو بشكل جيد من أجل الوقوف على طريقة وأسلوب لعبه ومعرفة أهم المفاتيح التي يعتمد عليها قبل تحديد الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة القمة القادمة، من أجل إحكام قبضته على لقب الكأس المتوج به الفريق الأحمر في آخر نسخة، وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني الجديد في قيادة الأهلي.

ويستعين البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، بالجلسات النفسية؛ من أجل تحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز على الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، من أجل تصحيح المسار بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الأهلي من بيراميدز.

ويعكف سواريز على عقد جلسات جماعية ومنفردة مع نجوم الأهلي من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم من أجل العودة للمسار الصحيح وتحقيق الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر والعودة لسكة الانتصارات والأداء الجيد.

ويخشى سواريز من تخفيف الضغوط على لاعبي الأهلي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم ونسين نتيجة بيراميدز والعمل على مصالحة جماهيرهم بتحقيق لقب الكأس ضد الغري التقليدي الزمالك.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي الكأس ضد الزمالك يوم الخميس المقبل من النسخة القديمة وسط غيابات كثيرة تضرب صفوفه أبرزها طاهر محمد ومحمد هاني وبيرسي تاو وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وأكرم توفيق وعمار حمدي ومحمود وحيد.