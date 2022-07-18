شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة وتستمر حتى 23 يوليو الجارى. ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تنظيما مبهرا بحضور مندوبى الدول المشاركة وأعضاء الاتحاد الدولى للعبة والاتحاد المصرى.

وأهدت شركة برزينتيشن سبورتس أغنية تحمل اسم We Coming Home بمناسبة تنظيم مصر بطولة العالم للسلاح، وقام الموسيقار هشام خرما بتسجيل الأغنية والتى أعلنتها شركة برزينتيشن عبر فيديو كليب مصور، ويغنيها كل من تسنيم العايدى ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعى وتسنيم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "المبارزة" للرجال والسيدات فى الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجارى وتقام فعالياته فى استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.

وأشاد التونسي زياد فرياني، مندوب الاتحاد الدولي للسلاح، بإدارة بطولة العالم للسلاح المقامة حاليا فى صالات استاد القاهرة الدولي، معرباً عن رضاه بشكل كبير على التنظيم المصري حتى الآن.

وقال فرياني فى تصريحات على هامش انطلاق البطولة، "هناك مجهود جبار مبذول من أجل بداية البطولة بالشكل الأمثل، وبدأنا العمل منذ شهر، الآن الصالات جاهزة والحكام تم تجهيزهم على أعلى مستوى".

وأضاف، "انطلاق البطولة كان فى الوقت المحدد، وهذا إنجاز كبير، مهما كان العدد والصعوبات كل شىء بدأ بشكل مثالي فى التاسعة كما هو متفق عليه".