شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: الزمالك سيتقدم بشكوى ضد جالاتا سراي للإخلال ببنود عقد مصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك أن النادي بصدد التقدم بشكوى رسمية ضد جالاتا سراي التركي بسبب الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بين الطرفين في صفقة انتقال مصطفي محمد مهاجم الفريق السابق للنادي التركي .

وأوضح أمير مرتضى أنه سيقوم بدراسة كافة تفاصيل العقد مع المحامي الخاص بنادي الزمالك خاصة و أن جالاتا سراي أرسل قيمة الصفقة منقوصة مبلغ ٢٠٠ ألف دولار من اجمالي مقابل التفعيل لبند الشراء البالغ قيمته ٤ ملايين دولار كما أن النادي لم يلتزم بإرسال مقابل الصفقة في الموعد المحدد لان النادي التركي قد ارسل المبلغ منقوصاً بما يخالف العقد وبالتالي فنادي الزمالك لم يتسلم قيمة انتقال الصفقة في المهلة المنصوص عليها بالعقد وبالتالي فيحق للزمالك المطالبة بدفع ٥٠٠ الف دولار كغرامة تأخير وفقاً للعقد المبرم.

واختتم المشرف على الكرة بأنه يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حقوق النادي الأبيض مؤكدا على عدم التهاون في أية أمور خاصة بحقوق الزمالك لدي أي أشخاص أو جهات.