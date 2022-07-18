شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الإمارات فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب شباب السلة، اليوم الاثنين، مع نظيره الإماراتى فى الجولة الرابعة من منافسات البطولة العربية، التى تقام بمصر ويستضيفها نادى الزهور، وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

منتخب شباب السلة فاز فى مواجهتين من أصل المواجهات الثلاث التى خاضها أمام السعودية والجزائر، وتغلب على الكويت.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع قطر، على أن يقام الدور النهائى فى اليوم الأخير من المنافسات.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلا من بيبو زهران، محمد تيفا، على وحيد، عصام فاروق، ياسين عبد الوهاب ، زياد أيمن، يوسف عمرو، فهمي زيدان، بلال طلبة، خالد وليد، عبدالله محمد، أحمد تامر توفيق، نادر فخر الدين.

ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.