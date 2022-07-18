شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: ما أقدرش أتكلم عن مفاوضات عبد الله السعيد ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الزمالك، أنه لا يستطيع الحديث عن التفاوض مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، أو رمضان صبحي، للانضمام للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال أمير مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أستطيع التحدث عن ضم عبد الله السعيد أو غيره إلى نادي الزمالك في الوقت الحالي؛ لأن ذلك يضر النادي واللاعب وفريقه الحالي، ولن نعلن عن ضم أي صفقة أو التعاقد معها إلا بنهاية الموسم الجاري وأي لاعب سيكون إضافة فنية قوية للزمالك لن نتأخر في ضمه للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي".

وأكد المشرف العام على فريق الزمالك، أن بطولة مسابقة الدوري الممتاز ما زالت في الملعب ولم تحسم بعد، على الرغم من هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز واتساع الفارق في النقاط.

وأضاف: "لا أفضل تصدير نغمة أن الزمالك تصدر الدوري واقترب من حسم اللقب، وهو ما أسعى إلى نقله إلى لاعبي الفريق الأبيض عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، ونخوض جميع المباريات القادمة ببطولة الدوري من أجل الفوز والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والجهاز الفني بقيادة فيريرا يعمل من أجل ذلك".

وأوضح المشرف العام على فريق الزمالك أن رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق القلعة البيضاء السابق، أثر بالسلب على المستوى الفني للفريق في الموسم الماضي.

وتابع: "المجلس الحالي بنادي الزمالك تسلم المهمة في ظروف وتوقيت صعب للغاية ورغم ذلك نحاول تحقيق النجاح مع مجموعة اللاعبين الحاليين وجهاز فني مخضرم بقيادة البرتغالي فيريرا".

واختتم: "نادي الزمالك عاني كثيرا في الفترة الماضية من كثرة تغيير المدربين واللجان السابقة أيضا ورحل أكثر من لاعب عن الفريق الأبيض بدون أي استفادة فنية أو مالية لخزينة القلعة البيضاء".