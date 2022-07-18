’’لعيبة عالة مفيش رجالة‘‘.. جماهير الأهلي تهاجم الشناوي واللاعبين بعد الخسارة من بيراميدز (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شنت جماهير الأهلي، هجومًا حادًا على الحارس محمد الشناوي، وزملائه في الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وبحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "فيتو"، قالت الجماهير في المدرجات بعد اللقاء: «يا شناوي بص على الشارة أنت القائد ادينا أمارة».

وتابعت الجماهير الحمراء هتافها ضد اللاعبين قائلة: "النادي الأهلي مسؤولية مش نادي كرسي ولا شمسية".

وواصلت الجماهير الغاضبة: "لعيبة عالة مفيش رجالة".

كان قد حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على الأهلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري.

وتقدم التونسي فخر الدين بن يوسف لبيراميدز في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز البوركيني ايريك تراوري تقدم بيراميدز في الدقيقة الـ64 من عمر المباراة، بعد ان استغل خطأ علي معلول مدافع الأهلي.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة الـ53 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة الـ48 في المركز الثالث.

رابط الفيديو: https://fb.watch/ekfWX6XtsB/