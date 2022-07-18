هنا جودة تخوض منافسات بطولة wtt summer لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - تخوض هنا جودة، لاعبة الأهلى ومنتخب مصر لتنس الطاولة، اليوم، منافسات بطولة wtt summer لتنس الطاولة، والتى تستمر حتى 23 يوليو الجارى. وتٌعد هنا جودة أصغر لاعبة تشارك فى البطولة، لذا تم وضع صورتها على بوستر البطولة، خاصة أن هذا إنجاز كبير لها المشاركة فى البطولة.

وكان عمر عصر قد شارك فى منافسات بطولة wtt star ، وودع من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام لاعب كوريا الجنوبية ليم كونج هون بنتيجة 3/0 .

يذكر أن عمر عصر قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز فى دور الـ 32 من منافسات البطولة على اللاعب اليابانى توموكاز والمصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم بنتيجة 3/1 بدور الـ 64 .