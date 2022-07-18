شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: روى فيتوريا مدرب كبير وكان مرشحا لتدريب منتخب البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، عن تولي روي فيتوريا قيادة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه مدرب يملك شخصية قوية ورائعة.

وقال عبد الستار، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "روي فيتوريا مدرب كبير جدا، وكان مرشحا لتدريب منتخب البرتغال في فترة من الفترات".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "أرى أن فيتوريا الرجل المناسب لتلك المرحلة وأنه سينجح وسيحقق نجاحات".

وأكد عبد الستار، نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا من أفضل المدربين في العالم حاليا، مشيرا إلى أنه كان مدربه في الناشئين بنادي بنفيكا، وقال: "فيتوريا كان يتواجد في المدرجات لتشجيعي والهتاف باسمي".