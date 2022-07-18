شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 / 7 / 2022 فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين 3 مباريات نارية فى ختام منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى مصر المقاصة مع إنبى، وفاركو مع إيسترن كومبانى فى السادسة والنصف مساءً، والاتحاد السكندرى مع المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء.

موعد مباراة مصر المقاصة وإنبى

فى السادسة والنصف مساءً، يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره إنبى باستاد الكلية الحربية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط المقاصة أمام إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل فيه إنبى مع الجونة بهدفين لمثلهما.

ويتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 24 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 32.

وفى المقابل، يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

موعد مباراة فاركو وإيسترن كومبانى

وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق فاركو مع إيسترن كومبانى على استاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الثلاث نقاط، حيث تعادل فاركو سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الماضية، فيما حقق إيسترن كومبانى فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 31 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل 16 هدفا.

وفى المقابل، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 .

موعد مباراة الاتحاد والمصرى

وفى التاسعة مساء، يواجه الاتحاد السكندرى فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، خاصة بعد السقوط المدوى لفريق الاتحاد بخماسية نظيفة أمام سيراميكا فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل المصرى سلبيا مع فاركو فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز االعاشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 24 مبارة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبل 40 هدفا.

وفى المقابل، يحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.