شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: نبحث عن اللقب الثامن لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، إن الدولة المصرية لم تبخل بأي مجهود من أجل إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية طوال الأيام الماضية بعد النجاح الكبير للبطولة حتى الآن.

وأضاف رئيس اتحاد كرة اليد، خلال تصريحات تليفزيونية: "الدولة المصرية قدمت كل سبل النجاح في تنظيم وإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد، وننتظر جماهير مصر في لقاء الرأس الأخضر غدا من أجل تحقيق اللقب الأفريقي".

وتابع: "مباراة منتخب تونس كانت الأصعب في مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة".

وقال رئيس اتحاد كرة اليد، إن منتخب مصر جاهز لمباراة الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب يسعون إلى إسعاد جماهير مصر وتحقيق اللقب الأفريقي.

وأضاف: "منتخب الرأس الأخضر يستحق الاحترام بعد الوصول لهذه المباراة الحاسمة، ونحن سنلعب للفوز من أجل تحقيق اللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير المصرية غداً".

وأشار إلى منتخب مصر يدخل المباراة بحثاً عن التتويج باللقب الثامن لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وكان منتخب مصر، تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على تونس بنتيجة 29-27 في نصف النهائي، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالإطاحة بنظيره المغربي بنتيجة 23-19.