رئيس مسابقات البطولة الأفريقية لكرة اليد: نظمنا المسابقة فى 40 يوما فقط

القاهرة - سامية سيد - قال حسام غريب، نائب مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، ورئيس لجنة المسابقات بالبطولة، إن مصر نظمت بطولة أفريقيا لكرة اليد فى 40 يوما فقط، وذلك يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية على أعلى مستوى.

أضاف حسام غريب، فى لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هناك أعمالا كبيرة تتم على هامش البطولة، لذلك التركيز على كل التفاصيل يؤدى فى النهاية إلى خروج بطولة بشكل جميع، مشيرا إلى توفير كل ما يخص الفرق المشاركة فى البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر.

وتابع نائب مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، أن المدرب الإسبانى لمنتخب كرة اليد روبرتو غارسيا باروندو، من أهم عوامل تميز المنتخب الوطنى، "هذا الجيل الحالى الذى يلعب باسم منتخب كرة اليد، لن يعوض فى مصر، لأنه من أفضل اللاعبين".