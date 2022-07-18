شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: هدفي المركز الرابع مع البنك الأهلي.. ولا نية للتفريط في أي لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إنه اختار الطريق الصعب بالعمل كمدير فني من بداية مشواره، موضحًا أنه حفر في الصخر -على حد قوله- عن طريق التدرج مع الأندية.

وأضاف خالد جلال، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تكلل مجهوده بحصد بطولة من قبل مع الزمالك، قبل حصوله على فرصة يسعد بها بالعمل كمدرب للبنك الأهلي حاليًا، مشددًا أن المنظومة تساعد على الابتكار والنجاح.

وأوضح أنه عبر بالبنك الأهلي، أصعب المواقف، خاصة أن الفريق استطاع إثبات نفسه وتأكيد بقائه في الدوري الممتاز، رغم أنه يلعب للسنة الأولى بالمسابقة، ومن ثم الهدف هو الاستقرار في النتائج وبمركز متقدم.

وأشار إلى أنه يخوض مبارياته بغرض الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما تحقق أمام سموحة اليوم، بالانتصار الذي قرب فريقه من المركز الرابع بجدول الترتيب، مشددًا أنه واجه ظروف صعبة منذ بداية الدور الثاني، إلا أنه تغلب عليها بالنتائج الإيجابية.

وأكد أن ناديه ليست لديه أي نية في التفريط في أي من لاعبيه، وسيحافظ على كامل قوامه، خاصة أن الطموح لدى إدارة النادي كبير للغاية، بالتواجد في مركز متقدم وأفضل من العالم الحالي، مشيرًا إلى أن الزمالك الأقرب لحصد الدوري، في ظل حالة الاستقرار الفنية التي يعيشها على عكس الأهلي، الذي يعيش حالة من الارتباك.

واختتم خالد جلال، تصريحاته، أن مباريات الأهلي والزمالك، لا تخضع لأي توقعات، ولا ترتبط بالحالة التي يعيشها أي من الفريقين قبل المباراة، مؤكدًا أن الأجواء الحالية خادعة، ويتمنى أن تخرج المباراة في نهائي كأس مصر، بالشكل الذي يليق وبدون تعصب.