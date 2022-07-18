محمود جابر: المنتخب يطير بكامل نجومه للسعودية.. ونطمح فى العودة بكأس العرب

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القاهرة - سامية سيد - يرى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب «مواليد 2003» أن فرصة شباب الفراعنة في العودة بكأس العرب من المملكة العربية السعودية، والتي تقام منافساتها في الفترة من 20 يوليو الجاري وحتي 5 أغسطس المقبل، كبيرة نظرا لامتلاك المنتخب كتيبة مميزة من النجوم.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب لـ"الخليج 365" أن المسحات الطبية التي خضع لها المنتخب أمس لم تحرم الفريق من نجومه، حيث وقع الاختيار في البداية على 28 لاعبا، تم استبعاد خمسة منهم، والاستقرار على 23 لاعبا وجاءت نتائج مسحاتهم سلبية.

وشدد جابر على أن الفريق سيصل صباح الغد إلى السعودية، ومن المقرر إجراء تدريب خفيف في اليوم الأول قبل مواجهة عمان الافتتاحية في مشوار المنتخب والمقرر لها الخميس.

وجاءت القائمة التي اختارها محمود جابر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، محمد عادل أمين.

خط الدفاع: عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل.

خط الوسط: خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبد اللطيف أبو قورة، عمر الساعي.

خط الهجوم: يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي، صلاح باشا.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب القائمة النهائية عقب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها المنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة بكأس العرب، والتي تضم معه منتخبي عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، ماجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.