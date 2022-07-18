شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يانكون: الأهلى لا يحتاج لحراس مرمى جدد.. والشناوى سيبقى الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق، أنه أصبح جزءا من أسرة النادى الأهلى، ولا يمكن أن أنسى الجماهير التى منحتنى كل شيء خلال الفترة الماضية.

وقال ميشيل يانكون، فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "محمود الخطيب قال لى أننى أصبحت جزءا من أسرة النادى الأهلى، ولذلك أصر على بقائى فى النادى، وتقابلت مع ريكاردو سواريز أثناء عودتى فى جلسة مع الخطيب وتبادلنا التحية".

وأضاف مدرب حراس الأهلى السابق: "علاقتى قوية جدا بمحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وما زالت مستمرة وأنا فخور بالتعامل معهم، والأهلى لا يحتاج لحراس مرمى جدد، ويمتلك حراسا كبارا، سواء فى الفريق الأول أو الناشئين على أعلى مستوى".

وعن مصطفى شوبير، قال: "مصطفى شوبير حارس مميز وذكى وجاد جدا ومتشوق للعب وبالفعل هو حارس مميز وفى يوم من الأيام سيصل إلى أن يكون الحارس الأول ولديه هدف يريد تحقيقه، مثله مثل باقى اللاعبين الذين يحلمون بالمستقبل ولديهم الطموح لتنفيذ أحلامه فى المستقبل".

وتابع: "بقاء شوبير فى الأهلى أو الخروج للإعارة خياران جيدان، فالأهلى فى حاجة لمثل هذه الحراس وكذلك هو يحتاج إلى اللعب باستمرار لكى يصل إلى الفورمة العالية التى يتمناها، فكلا الخيارين جيدان ولكن هو قراره لأنه يلعب فى نادى كبير".

وعن مستوى الشناوى، قال: "محمد الشناوى سيبقى هو الشناوى أفضل حارس فى أفريقيا وله مكانته الثابتة فى الأهلى والمنتخب، ولكن كل لاعب يمر بمراحل انخفاض مستوى أو الكبوات وهذا لا يؤثر على مكانته لأنه لاعب جاد جدا ومستواه مميز ولا خلاف عليه".

واختتم يانكون تصريحاته: "على لطفى حارس مرمى رائع يحتاج فقط للوقت واللعب ليظهر ذلك مع امتلاكه الخبرة الكافية، واعتقد أنه لديه الفرص ليكون الحارس المميز وتقديم مستوى كبير".