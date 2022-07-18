الامارات | العروبة يتعاقد مع 6 لاعبين استعداداً لدوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يتعاقد مع 6 لاعبين استعداداً لدوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة على حسابه الرسمي في «تويتر» عن تعاقده مع ستة لاعبين لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك من خلال حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كل من: الفرنسي رضا عطاسي، والنيجيري غابريل كاك، واللاعبين محمد حسن وعلي حسن وخالد يحيى، والعماني ناشد عبدالقادر.

وكان الفريق الأول للنادي قد دشن تدريباته، أول من أمس، بقيادة مدربه الصربي بوريس يونجاك الذي تم التعاقد معه أخيراً قادماً من نادي السيب العماني وأحرز معه ثنائية الكأس والدوري.

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