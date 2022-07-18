الامارات | ريبروف: يارمولينكو سيكون نجماً في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبروف: يارمولينكو سيكون نجماً في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف على أن الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو المنتقل إلى صفوف «الزعيم» بعد نهاية عقده مع فريق وست هام الإنجليزي سيكون نجماً في العين وقادراً على قيادة المنتخب الأوكراني في الاستحقاقات التي تنتظره.

وقلل ريبروف في حديثه لصحيفة «فوتبول 24» الأوكرانية من حجم الصعوبات التي قد يواجهها يارمولينكو وما قد يؤثر على مستقبل اللاعب في المنتخب، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر للقلق وأن اللاعب سيكون قادراً على قيادة المنتخب، وقال: «مستوى البطولة في الإمارات ليس كما يعتقد البعض، الأندية هنا لديها لاعبون رفيعو المستوى، أنا متأكد أن يارمولينكو سيكون نجماً في العين».

وكان نادي العين تعاقد مع الدولي الأوكراني، أندريه يارمولينكو (32 سنة) لمدة عام واحد حتى نهاية موسم 2022-2023 في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي وست هام، ليصبح بذلك يارمولينكو أول لاعب أوكراني في تاريخ العين، وجاء التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدرب ريبروف.

وقال سيرجي ريبروف في السياق نفسه لصحيفة «سبورت» الأوكرانية إن نادي العين لديه سياسة واضحة في التعاقد مع اللاعبين، تتمثل في عدم التوقيع مع لاعب تخطى الـ30 من عمره، وأضاف: «منذ أن وصلت إلى العين لم يوقع النادي مع لاعب كبير في السن، النادي يرى أن اللاعبين الكبار في السن يفتقدون إلى الحافز، أنا ممتن لإدارة النادي لأنهم وثقوا بقدرات يارمولينكو».

وأشار المدرب الأوكراني إلى أنه تحدث مع مواطنه قبل التوقيع وأخبره بقوة المنافسة في الدوري الإماراتي، وقال: «بغض النظر عما يقوله أي شخص لكن بالنسبة لي أعتقد أن الدوري هنا قوي، اللاعبون الأجانب هنا معظمهم برازيليون وأرجنتينيون، المنافسة هنا مثيرة».

من جهة أخرى، اكتملت الاستعدادات لسفر بعثة الفريق غداً إلى مدينة باد جوجيج الألمانية التي تشهد المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي حتى 31 يوليو، ويخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين، فيما ستنطلق المرحلة الثانية 31 يوليو في مدينة جينبرغ النمساوية يتخللها ست مباريات ودية، فيما يختتم المعسكر الخارجي يوم 21 من شهر أغسطس المقبل وهو موعد العودة إلى الدولة.

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