الامارات | منتخب الشراع إلى المغرب للمشاركة في بطولتَي المضيق والرباط

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشراع إلى المغرب للمشاركة في بطولتَي المضيق والرباط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني للشراع الحديث، اليوم، متجهة إلى المغرب، للمنافسة على ألقاب بطولتَي المضيق والرباط الدوليتين، المقامتين على التوالي خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المنافس في فئة «الكا 6» كلاً من حامل برونزية بطولة العالم عادل خالد، حمزة وحارث آل علي، ومحمد عبدالكريم، وتضم البعثة المدير الفني زهير لباط، والمدرب الدولي وإداري المنتخب يوسف خالد البستكي.

من جهته، قال إداري المنتخب يوسف خالد البستكي لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر اتحاد الشراع برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، ومتابعة الأمين العام محمد العبيدلي، على دعم المنتخب وتوفير كل متطلبات النجاح للمشاركة في بطولتَي المغرب، الطامحين من خلالهما رفع راية الإمارات عالياً والحفاظ على سجلنا الذهبي في بطولات دولية معتمدة عالمياً تحت برنامج الاتحاد الدولي للشراع، خصوصاً أن رياضيي الدولة سينافسون في بطولتي المضيق والرباط، أبطال المغرب ومصر وتونس وسويسرا والسنغال، في مشاركة تمثل في الوقت ذاته خير إعدادٍ للمنتخب قبل التوجه، أكتوبر المقبل، للمنافسة في البطولة العربية في سلطنة عمان».

وأوضح: «طموحاتنا كبيرة في الحفاظ على السجل الذهبي لأبطال الإمارات، خصوصاً في بطولة المضيق التي ينظمها النادي البحري الملكي المغربي خلال الفترة من 20 وحتى 24 من هذا الشهر في منطقة المضيق على ضفاف البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب، التي يملك فيها ابطال الدولة سجلاً حافلاً من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، جاء آخرها في الدورة 16 للبطولة عام 2019، ونجح خلالها رياضيو الدولة في حصد خمس ميداليات متنوعة (2 ذهب – 2 فضة – 1 برونز)».

وأضاف: «يستكمل المنتخب مشاركته المغربية بالانتقال إلى بطولة الرباط البحرية الدولية المقامة خلال الفترة من 25 وحتى 28 يوليو، بطموح المنافسة مجدداً على منصات التتويج».

بدوره، قال لاعب المنتخب عادل خالد، المتوج الشهر الماضي ببرونزية بطولة العالم في المكسيك: «إن بلوغ منصات التتويج هو الهدف المنشود الذي نطمح إليه في الاستحقاقات الخارجية، إذ تأتي المشاركة المغربية بعد شهر من نجاحي في إهداء الإمارات وآسيا أولى ميدالياتها في بطولة العالم للشراع الحديث».

واختتم: «الحفاظ على المكاسب والحرص الدائم على رفع علم الدولة في أكبر المحافل الدولية، يتطلب على الدوام توفير مزيدٍ من الدعم لهذه الرياضة التي يملك فيها أبطال الإمارات سجلاً حافلاً من الإنجازات، سواء الخليجية منها أو العربية والقارية، وهو ما نطمح إلى تأكيده في بطولتي المغرب المدرجتين تحت مظلة الاتحاد الدولي للشراع، وأشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما الدائم».

منتخب الشراع يضم عادل خالد وحمزة وحارث آل علي ومحمد عبد الكريم.

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