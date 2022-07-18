الامارات | الإيطالي دانييل بيسا ينضم إلى اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي دانييل بيسا ينضم إلى اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في حسابه على «تويتر» عن التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي، البرازيلي الأصل دانييل بيسا، لمدة موسمين، لتمثيله في منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، خلفاً للاعب النمساوي روبرت زولج الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب دانييل بيسا ضمن استعدادات «النمور» لخوض منافسات الموسم الكروي المقبل، ويعد ثاني صفقات النادي بعد التعاقد مع السلوفاكي فيليب.

ويستعد كلباء للسفر إلى النمسا حيث سينخرط في معسكر تدريبي خارجي، وسيلعب خلاله خمس مباريات ودية. ثاني صفقات «النمور» بعد السلوفاكي فيليب.

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