الامارات | 6 ميداليات تزيّن صدر أبطال الإمارات في «عالمية برمنغهام»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات تزيّن صدر أبطال الإمارات في «عالمية برمنغهام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت الإمارات رصيدها إلى ست ميداليات ملونة في المركز الـ26 ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية بمدينة برمنغهام الأميركية، بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم في 36 رياضة.

وتقلّد أبطال الإمارات ذهبيتين حققهما نجم منتخب الجوجيتسو فيصل الكتبي بوزن 85 كلغم والوزن المفتوح، وفضية بإمضاء محمد السويدي لاعب منتخبنا الوطني بوزن 69 كلغم، وبرونزيتين عن طريق اللاعبة شما الكلباني بوزن 63 كلغم والوزن المفتوح، إضافة إلى الميدالية البرونزية التي جاءت عن طريق لاعب المنتخب الوطني للقفز الحر بالمظلات والتزحلق على الماء عبدالباري القبيسي.

وينافس ثلاثي المنتخب الوطني للمواي تاي: إلياس حبيب، ونورالدين سمير، ومحمد مرضي، على الميداليات البرونزية عقب خسارتهم في الدور نصف النهائي في منافسات اليوم الثاني للعبة بالدورة العالمية.

وخسر نورالدين سمير أمام التايلاندي ويراساك ثاراخاجاد بمسابقة وزن تحت 63.5 كلغم، وخسر إلياس حبيب من اللاعب الأميركي آرون أورتيز بوزن تحت 81 كلغم، كما خسر كذلك محمد مرضي بوزن تحت 67 كلغم من اللاعب المغربي حمزة رشيد.

وشهدت جميع النزالات مستويات متقاربة لم يحالف الحظ فيها لاعبي منتخبنا الوطني بالرغم من تقديم مستويات مميزة طوال فترة المباريات، وهو الأمر الذي يبشر بعدم الخروج من المحفل العالمي دون حصد ميداليات، لاسيما أن الفرصة مازالت قائمة لانتزاع الميداليات البرونزية في الأوزان الثلاثة.

من جهته، أنهى منتخب الدواثلون منافساته بالدورة من خلال كل من سعود الزعابي الذي حل في المركز الـ21 بزمن 1:57:33 ساعة، فيما لم يكمل فارس الزعابي المسابقة بسبب تعطل دراجته في الجولة الرابعة من سباق الدراجات.

واستطاع سعود الزعابي تحطيم رقمه الأخير بالبطولة الآسيوية في البحرين بزمن 1:58:36، بما يعزز ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي ويضاعف اللاعب عدد نقاطه وتصنيفه الشخصي عالمياً، مع تحسين التقييم السنوي للاتحاد.

فيصل الكتبي تقلّد ميداليتين ذهبيتين في منافسات 85 كلغم والوزن المفتوح.

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رياضي من 100 دولة شاركوا في الحدث الكبير.

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