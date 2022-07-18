الامارات | الوصل يعزز صفوفه بالبرازيلي أوليفيرا.. ويطير إلى هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعزز صفوفه بالبرازيلي أوليفيرا.. ويطير إلى هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها في «تويتر» عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي رودريغو أوليفيرا قادماً من نادي أميركا البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.

ويلعب أوليفيرا (19 عاماً) في خط الدفاع، إذ يجيد اللعب في مركز المدافع الأيمن وقلب الدفاع، بينما سيتم قيده في فئة المقيمين ليحل بدلاً من البرازيلي ناثان فيليبي الذي أعلن الوصل الاستغناء عن خدماته خلال الشهر الجاري. من جهة أخرى، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أمس، إلى هولندا لخوض المرحلة الثانية من فترة إعداد «الإمبراطور» للموسم الجديد، إذ يستمر المعسكر الخارجي حتى 10 أغسطس المقبل، قبل أن يعود الفريق إلى الدولة لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد في استاد زعبيل.

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