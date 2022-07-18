الامارات | تشلسي يستعد للدوري الإنجليزي بوجبة مكسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يستعد للدوري الإنجليزي بوجبة مكسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح تشلسي جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على أميركا المكسيكي 2-1، في مباراة ودية أقيمت فجر أمس، في لاس فيغاس. وأثمرت أفضلية تشلسي هدفاً أولاً حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر (55). لكن أميركا سرعان ما أدرك التعادل بهدف عكسي عبر مدافع تشلسي ريس جيمس (60).

وكانت الكلمة الأخيرة لتشلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت، الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة، عانقت الشباك (83).

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