الامارات | «أكويلا نيرا» بطل كأس الوثبة في رومانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أكويلا نيرا» بطل كأس الوثبة في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد «أكويلا نيرا» لجونيور سبيد، بإشراف إيفان ايفانوف، وقيادة فالنتين أتاناسوف، بسباق كأس الوثبة ستاليونز، أمس، على مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وجاء السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5.000 يورو، بالإثارة والتشويق، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني، والجوكي كلوب الروماني، برعاية المهرجان.

وظل السباق متكافئاً بعد الانطلاقة من البوابات، حيث لم يكن الفارق بين المتصدر والجواد الأخير سوى طولين، وظل ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى الفورلنج الأخير، قبل ان ينطلق «أكويلا نيرا» الى الصدارة ليتفوق بفارق ثلاثة أطوال عن رفيق اسطبله «الوادي»، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة ألن أوربيك.

وسجل البطل زمناً قدره 1:55:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «البان» لإيفان ديمتريوف، بإشراف ايمين مهميد، وقيادة سيزاري سيزابولكس.

وقد أقيمت الفعالية في إطار «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وشهد السباق وتوج الفائزين م.مهرة علي الشايع، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى رومانيا، وحضر الفعالية م.سالم أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى أوكرانيا، وعدد من الدبلوماسيين من السفارة.

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