شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: الدورى ما زال فى الملعب والزمالك تأثر برحيل ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الزمالك، أن بطولة مسابقة الدوري الممتاز ما زالت في الملعب ولم تحسم بعد، على الرغم من هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز واتساع الفارق في النقاط.

وأضاف أمير مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أفضل تصدير نغمة أن الزمالك تصدر الدوري واقترب من حسم اللقب وهو ما أسعى إلى نقله إلى لاعبي الفريق الأبيض عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع: "نخوض جميع المباريات القادمة ببطولة الدوري من أجل الفوز والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والجهاز الفني بقيادة فيريرا يعمل من أجل ذلك".