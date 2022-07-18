شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 17-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تصدره لجدول هدافى الدورى المصرى، اليوم الأحد 17-7-2022 برصيد 12 هدفا بالتساوى مع مروان حمدى مهاجم سموحة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (10 أهداف).

ناصر منسي (البنك الأهلي 8)

مصطفى شلبي (إنبي 8)

أشرف بنشرقي (الزمالك 8)

أحمد رفعت (فيوتشر 8)

محمد مجدي أفشة (الأهلي 8)

خالد قمر (الجونة 8)

شادي حسين (سيراميكا 8)

محمد هلال (البنك الأهلي 7)

علي معلول (الأهلي 7)

محمد شريف (الأهلي 7)

عبد الكبير الوادي (سموحة 7)

أقيمت اليوم الأحد 17-7-2022 ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى سيراميكا مع المقاولون وواجه طلائع الجيش الجونة ولعب البنك الأهلى ضد سموحة.

وجاء نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم كالتالى: سيراميكا 1-0 المقاولون

فاز فريق سيراميكا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف المباراة الوحيد من تسديدة بعيدة المدى سكنت أقصى يمين مرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب المتقدم عن مرماه، والذى لم يستطع السيطرة على الكرة لتسكن شباكه.

البنك الأهلى 1-0 سموحة

فاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجونة 2 – 1 طلائع الجيش

خطف فريق الجونة فوزا مثيرا من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم طارق هدف التقدم لفريق الجونة فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد متابعته الكرة التى سددها خالد قمر وارتطمت بدفاع الطلائع وارتدت إلى طارق الذى سددها فى شباك محمد بسام.

وأدرك طلائع الجيش التعادل فى الدقيقة 72 من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها عمرو السيسي.

ونجح عمرو بركات في تسجيل هدف الفوز المثير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية بارعة، مستغلا عرضية وصلته من الجبهة اليمنى ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع الهروب من منطقة الخطر.