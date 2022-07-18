شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد حمدي علاء أمام الزمالك ومحاولات لتجهيز الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى سموحة خطابا من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بإيقاف حمدي علاء، لاعب وسط الفريق، مباراتين؛ بسبب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلى فى الدورى.

وتعرض حمدي علاء للطرد أمام الإسماعيلى، ليغيب عن الفريق السكندرى أمام البنك الأهلى والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف، كما سيغيب عن الفريق أمام الزمالك فى الجولة المقبلة بسبب إيقافه مباراتين.

فى الوقت الذى يكثف الجهاز الطبى محاولاته لتجهيز الهانى سليمان حارس الفريق من أجل اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة، بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة والتى أبعدته عن مباراتى الإسماعيلى والبنك الأهلى.

ويستعيد الفرق خدمات كل من خالد عبد الفتاح وحمدى علاء وأحمد حمص فى مباراة الزمالك المقبلة بعد انتهاء إيقافهم وجاهزيتهم.

وفاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.

بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى النقطة 37 في المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.