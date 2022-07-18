شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 17-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم الأحد 17-7-2022 برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالأمس ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالأمس ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما بالأمس ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.



ترتيب الدورى المصري

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:سيراميكا 1-0 المقاولون

فاز فريق سيراميكا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف المباراة الوحيد من تسديدة بعيدة المدى سكنت أقصى يمين مرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب المتقدم عن مرماه، والذى لم يستطيع السيطرة على الكرة لتسكن شباكه.

البنك الأهلى 1-0 سموحة

فاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجونة 2 – 1 طلائع الجيش

خطف فريق الجونة فوزاً مثيراً من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

سجل كريم طارق هدف التقدم لفريق الجونة فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد متابعته الكرة التى سددها خالد قمر وارتطمت بدفاع الطلائع وارتدت إلى طارق الذى سددها فى شباك محمد بسام.

وأدرك طلائع الجيش التعادل فى الدقيقة 72 من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها عمرو السيسي.

ونجح عمرو بركات في تسجيل هدف الفوز المثير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية بارعة مستغلا عرضية وصلته من الجبهة اليمنى ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في صراع الهروب من منطقة الخطر.