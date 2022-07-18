شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات لمنتخب التايكوندو فى اليوم الثانى من البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو منتخب التايكوندو فى تحقيق 6 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم من البطولة الأفريقية التى تقام برواندا.

حقق الميداليات كل من: أحمد الراوى وميسون إيهاب ذهبيتين، ورامى عيسى وأحمد وائل فضيات، بالإضافة إلى مرام نبيل وحبيبة محمد برونزيتان.

كان سيف عيسى قد حقق الميدالية الذهبية، والفضيات أشرقت نبيل وشهد سامى وآية شحاتة، وفيما يخص البرونزيات فحققها مصطفى فرج، وإياد بركات.

وحقق منتخب البومزا 10 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات و3 فضيات، بالإضافة إلى برونزية، حقق الذهبيات أحمد حسن، منتخب مصر فى الماستر جماعى، محمد عبد التواب، عمرو نصر، وسعيد عبد الفتاح، وشهد عبد الفتاح.

وعلى مستوى الفضيات، حققها نور الجندى ومحمد ثروت وعلى بدر، وتحققت البرونزية فى منافسات الزوجي عن طريق الثنائي نور الجندى وشهد عبد الفتاح.