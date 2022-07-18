شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها فوز البنك الأهلي على سموحة وكذلك فوز الجونة على طلائع الجيش. سيراميكا يهزم المقاولون بهدف شادى حسين فى الدورى فاز فريق سيراميكا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف المباراة الوحيد من تسديدة بعيدة المدى سكنت أقصى يمين مرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب المتقدم عن مرماه، والذى لم يستطيع السيطرة على الكرة لتسكن شباكه.

فاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا. الجونة يهزم طلائع الجيش 2 – 1 بهدف قاتل خطف فريق الجونة فوزاً مثيراً من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. سجل كريم طارق هدف التقدم لفريق الجونة فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد متابعته الكرة التى سددها خالد قمر وارتطمت بدفاع الطلاع وارتدت إلى طارق الذى سددها فى شباك محمد بسام.

انضم أحمد صديق، لاعب الاهلي السابق، للجهاز الفني لفريق وفاق سطيف الجزائرى تحت قيادة حسام البدري كمدرب مساعد، ليكتمل بذلك الهيكل الفني للجهاز الجديد والذى يبدأ مهتمه خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن أحمد صديق سبق وعمل فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وخاض عدة تجارب فى الدوري الممتاز كمدرب مساعد فى المقاصة والجونة.

فاز منتخب السنغال على الكاميرون بنتيجة 39 - 38 فى المباراة التي جمعتهما على صالة مصر الدولية ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022. وبهذا الفوز احتل منتخب السنغال المركز الحادى عشر بالترتيب العام للبطولة، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثانى عشر. جاء اللقاء حماسيا وشهد ندية بين المنتخبين، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 18 لصالح الكاميرون قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 35 - 35، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 39 - 38.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.

يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لبداية مهمته رسميًا مع الفراعنة ، خلفا لكيروش . وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

قرر مسئولو نادى الزمالك إعداد لائحة جديدة خاصة بمباريات الدورى المتبقية لنهاية الموسم، بحيث يتم زيادة مكافآت الفوز فى تلك المباريات، مع مضاعفة عقوبات الخسارة، وذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات، والتربع على عرش مسابقة الدورى وتحقيق اللقب الثانى على التوالي، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز على اللقب بالموسم الجارى. ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليعزز الزمالك صدارته لجدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.