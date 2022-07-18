شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن قائمة منتخب الشباب المشاركة فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب 2003، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في كأس العرب تحت 20 عاما بالسعودية.

وضمت القائمة كلا من :

أحمد نادر السيد

كريم أحمد نبيل

محمد عادل أمين

عمر فايد

عبد الرحمن رشدان

عبد الرحمن جوده

أحمد رفاعي

إياد عسقلاني

مؤمن محمود

خالد عوض

محمود بسيوني

رأفت خليل

محمد حمدي

ماجد هاني

طارق علاء

أحمد رشدي

عبد اللطيف أبو قورة

عمر الساعي

أحمد عبد الرحيم

يوسف حسن

أحمد نادر حواش

محمود أحمد مرسي

صلاح باشا

وتطير بعثة منتخب مصر للشباب الي السعودية فجر غد الإثنين للمشاركة في البطولة، وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الرابعة مع منتخبي عمان والصومال.