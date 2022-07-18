شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تجهيز بيرسي تاو لنهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبي بالأهلي محاولات مكثفة من أجل تجهيز بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر بنسخته القديمة، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية منذ فترة.

وقطع بيرسي تاو شوطا كبيرا في برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، ويؤدي تدريبات الجري حول الملعب على هامش تدريبات فريقه الجماعية.

ويحاول الجهاز الطبي للأهلي تجهيز بيرسي تاو لحل أزمة النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر، خاصة في مركز الجناح، من خلال استخدام حقن البلازما لسرعة تجهيز اللاعب الذي اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخضع بيرسي تاو لفحص طبي على هامش تدريبات الأهلي الجماعية من أجل تحديد موقفه النهائي من نزول التدريبات الجماعية ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في نهائي الكأس أو استمرار غيابه عن الأهلي.