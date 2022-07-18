شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوز الأول" شعار فييرا وعيد مرازيق فى مواجهة إنبى ومصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى لنادى إنبى، وعيد مرازيق، المدير الفنى لمصر المقاصة، عن الفوز الأول لهما فى بطولة الدورى عندما يلتقيان فى مواجهة مصر المقاصة وإنبى على استاد الكلية الحربية مساء الإثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى.

يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 24 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

الفوز الأول

ويسعى عيد مرازيق لتحقيق الفوز الأول مع الفريق الفيومى فى مباراته الخامسة، حيث قاد المقاصة فى 4 مباريات تعادل واحدة "مع فاركو" وخسر 3 مواجهات "الاتحاد والمصرى وإيسترن كومبانى".

فى المقابل، يأمل البرازيلى فييرا فى تحقيق الفوز الأول مع الفريق البترولى فى مباراته الخامسة أيضا، حيث قاد فييرا الفريق البترولى 4 مباريات، اثنين فى الدورى ومثلها فى كأس رابطة الأندية، خسر 3 مباريات أمام كل من "فيوتشر والإسماعيلى وبيراميدز" والتعادل مع الجونة.