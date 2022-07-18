نجم منتخب اليد سابقا: منتخبنا فى تقدم مستمر وموجودين على الخريطة العالمية

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، تقريرا حول منتخب مصر لكرة اليد والإنجازات والنجاحات التى حققها، وقال محمد عبدالسلام ريشة نجم منتخب اليد سابقا، إن مباراة مصر وتونس بيكون نهائى، والمباراة لا تعتبر سهلة.

وأضاف نجم منتخب اليد سابقا، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن مباريات مصر وتونس ليس لها أى مقاييس، متابعا: "منتخبنا فى تقدم مستمر، وموجودين على الخريطة العالمية".

وتابع نجم منتخب اليد سابقا: "عندنا لاعبين جيدين واحترافهم يساهم فى قوة المنتخب"، مشيرا إلى أن الاحتراف يفيد المنتخب، وعلى زين ويحيى خالد لعبوا جيدا.

وقال نجم منتخب اليد سابقا: "منتخب كاب فيردى كان مؤهل لكأس العالم لكرة اليد ويقدمون مستوى كرة أوروبية"، موضحا أنه يجب أن نغلق المساحات فى مباراة كاب فيردى غدا.

وأضاف نجم منتخب اليد سابقا، أن مصر من الـ8 الكبار فى العالم فى لعبة كرة اليد، متابعا: "رسالتى للاعبين قبل مواجهة كاب فيردى، مصر كلها وراكم وعايزين تفرحونا".