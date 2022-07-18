شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يشرح أخطاء لاعبي الأهلي أمام بيراميدز ويضع خطة مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة ضد بيراميدز، خاصة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الأحمر استقبال هدفين وخسارة 3 نقاط مهمة في صراع المنافسة على استرداد درع الدوري.

وأعد سواريز كل الحالات التي شهدت أخطاء من لاعبي الأهلي من أجل عرضها على لاعبي الأهلي في مران غد الإثنين في بداية التحضير لنهائي الكأس، من أجل العمل على تصحيحها قبل موقعة الزمالك الصعبة.

ويرغب سواريز في تصحيح كل الأخطاء والعودة لتقديم الكرة الجميلة والجمل الفنية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي في مباراتهم الماضية ضد فيوتشر، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ تعليماته الفنية بالكامل لضمان الفوز بلقب الكأس.

كما ينوي سواريز تطبيق بعض الجمل الفنية التي يهدف من خلالها المدرب البرتغالي لاختراق خطوط الزمالك وتهديد مرماه وتحقق الهدف الأساسي في الفوز بالمباراة وحصد أول ألقابه مع الأهلي.