شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم المقاولون بهدف شادى حسين فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل شادى حسين مهاجم سيراميكا هدف المباراة الوحيد من تسديدة بعيدة المدى سكنت أقصى يمين مرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب المتقدم عن مرماه، والذى لم يستطيع السيطرة على الكرة لتسكن شباكه.

وشهدت الدقيقة 89 عرضية من أحمد كابوريا لاعب المقاولون من جهة اليمين قابلها محمود عبد العزيز برأسية من على حدود منطقة الــ6 ياردات ارتطمت بالعارضة وتخطت خط مرمى عامر عامر حارس سيراميكا قبل أن يعود الحكم محمود البنا لتقنية الفار ويلغى الهدف.

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 27 هدفا.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: حسن شاهين،خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي،خط الوسط: كريم مصطفى، محمود عبد العزيز، أحمد الشيمي، باسم علي،في الهجوم: عبد الرحمن خالد جبنة، أحمد علي.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: محمود البدري، مصعب البطاط، أحمد محسن، سيف تقا،خط الوسط: محمود نبيل، شريف دابو، محمد إبراهيم، كوامي بونسو،في الهجوم: مصطفى سعد، شادي حسين