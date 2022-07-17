شكرا لقرائتكم خبر عن علي عاشور يوقع عقود تدريب فريق كيما أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة كيما أسوان، والمهندس عصام خضري رئيس نادى كيما أسوان، عقد تدريب الفريق الأول مع على عاشور نجم المقاولون العرب السابق، لتدريب الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن علي عاشور سبق له تدريب فريق المقاصة في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه لتدريب بعض الفرق في دوري المظاليم.

تولى عاشور تدريب النجمة في عام 2015، حيث استطاع أن يقوده إلى احتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية وبالتالي التأهل إلى الدوري البحريني الممتاز.

علي عاشور، لاعب كرة قدم بحريني معتزل، كان يجيد اللعب في خط الوسط وحاليا مدرب كرة قدم يتولى تدريب نادي الدرجة الأولى النجمة البحريني من 2015.