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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 17 - 7 - 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: إشادة فيريرا بمحمد عواد وإعداد لائحة خاصة بالمباريات المتبقية في الدوري.

نال محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إشادة خاصة من البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد التألق اللافت للأنظار خلال مواجهة غزل المحلة امس السبت في بطولة الدورى. ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

قرر مسئولو نادى الزمالك إعداد لائحة جديدة خاصة بمباريات الدورى المتبقية لنهاية الموسم، بحيث يتم زيادة مكافآت الفوز فى تلك المباريات، مع مضاعفة عقوبات الخسارة، وذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات، والتربع على عرش مسابقة الدورى وتحقيق اللقب الثانى على التوالي، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز على اللقب بالموسم الجارى. ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليعزز الزمالك صدارته لجدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

تأكدت جاهزية محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، لتدعيم صفوف فريقه خلال مواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة غزل المحلة. وغاب أشرف روقا عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت أمس، السبت، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 0 بسبب تعرضه لإصابة بجرح قطعى فى الرأس خلال مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز. الزمالك يضيق الخناق على طارق حامد واللاعب يبحث عن حلول للانضمام لاتحاد جدة يضيق مسئولو نادى الزمالك الخناق على طارق حامد، لاعب وسط الفربق الكروى الأول، بعدما علموا أن اللاعب وقع بالفعل لنادى اتحاد جدة السعودي فى صفقة انتقال حر، ويتمسك الزمالك بحق انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، وليس فى الوقت الحالي، وهو ما يمنع طارق حامد من الانتقال لفريقه الجديد، وفى حال انضمامه بالوقت الحالي سيحق للزمالك شكوى اللاعب. ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى توقيع غرامات مادية على طارق حامد بسبب السفر إلى ألمانيا وإسبانيا لمدة تزيد عن 50 يومًا دون الحصول على إذن مسبق، كما أنه غائب عن المشاركة مع فريقه طوال تلك الفترة وحتى الوقت الحالي، ولم يقدم اللاعب مستندات تفيد بخضوعه للتأهيل أو معاناته من الإصابة، الأمر الذى يجعل موقفه ضعيفاً.

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبي فريقه بطى صفحة الدورى ونسيان أى أحداث فى تلك المسابقة، والتركيز فقط فى مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها مواجهة فى غاية الأهمية ولا بديل عن الفوز وتحقيق بطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي، وأن الفوز على المارد الأحمر بطولة فى حد ذاتها بغض النظر عن تحقيق لقب الكأس. كما طلب البروفيسور من لاعبي فريقه ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسي كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي وإن كانت فى الكأس ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.