سواريز يعتمد على الجلسات النفسية لتحفيز لاعبى الأهلى على حصد كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستعين البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على الجلسات النفسية من أجل تحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز على الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، من أجل تصحيح المسار بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الأهلي من بيراميدز.

ويعكف سواريز على عقد جلسات جماعية ومنفردة مع نجوم الأهلي من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم من أجل العودة للمسار الصحيح وتحقيق الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر والعودة لسكة الانتصارات والأداء الجيد.

ويخشى سواريز من تخفيف الضغوط على لاعبي الأهلي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم ونسيان نتيجة بيراميدز والعمل على مصالحة جماهيرهم بتحقيق لقب الكأس ضد الغري التقليدي الزمالك.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي الكأس ضد الزمالك يوم الخميس المقبل من النسخة القديمة وسط غيابات كثيرة تضرب صفوفه أبرزها طاهر محمد ومحمد هاني وبيرسي تاو وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وأكرم توفيق وعمار حمدي ومحمود وحيد.