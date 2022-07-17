شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى حكما لفاركو مع إيسترن كومبانى.. والسيد منير يدير مواجهة المصرى وزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.
فاركو × ايسترن كومبانى
محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كل من: محمد فاروق مساعد أول، وخالد رمضان مساعد ثان، ومحمد كابو حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.
مصر المقاصة × انبي
عاطف حسين حكما للساحة ويعاونه كل من: محمد عطا مساعد أول، وعبد العزيز محسن مساعد ثان، وعلي السعيد حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم فيديو، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو مساعد.
الاتحاد × المصري
السيد منير حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد صلاح مساعد أول، ومحمد السيد مساعد ثان، وصبري إبراهيم حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.