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ناجى حكما لفاركو مع إيسترن كومبانى.. والسيد منير يدير مواجهة المصرى وزعيم الثغر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

فاركو × ايسترن كومبانى  

 

محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه كل من: محمد فاروق مساعد أول، وخالد رمضان مساعد ثان، ومحمد كابو حكما رابعا، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

 

مصر المقاصة × انبي 

 

عاطف حسين  حكما للساحة ويعاونه كل من: محمد عطا مساعد أول، وعبد العزيز محسن مساعد ثان، وعلي السعيد حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم فيديو،  ومحمد علاء هاشم حكم فيديو مساعد.

 

الاتحاد × المصري

 

السيد منير حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد صلاح مساعد أول، ومحمد السيد مساعد ثان، وصبري إبراهيم حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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