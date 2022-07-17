شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة المصرى وغياب هشام صلاح للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعبًا استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدى في المباراة المقرر لها غدًا الإثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب هشام صلاح عن قائمة سيد البلد لمواجهة الفريق البورسعيدى بسبب الإصابة وجاءت القائمة كالتالى: محمد عبد المنصف،صبحى سليمان، محمد رجب، السيد سالم، عبد الله نصيب، محمود شبانة، بلال السيد، صبرى رحيل، مروان عطية،أحمد نبيل"مانجا"، أحمد محمد "إيتو"، خالد الغندور، إبراهيم حسن، نادر رمضان، عبد الغنى محمد، أحمد راشد،أحمد عادل "ميسى"،مابولولو،بنجامين، مورو ساليفو، كريم الديب.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في ترتيب جدول المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 24 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلهما بينما خسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباك زعيم الثغر 40 هدفا.

ويبحث عماد النحاس، عن تصحيح مسار فريقه ومصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها الفريق السكندري بالجولة الماضية بخماسية نظيفة أمام سيراميكا، وذلك عندما يلتقي فى التاسعة مساء الغد الإثنين بفريق المصري ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

عماد النحاس سبق والتقى وجهاً لوجه مع حسام حسن المدير الفني للنادي المصري فى 8 مباريات سابقة، إلا أن النحاس لم يتذوق طعم الانتصار فى مواجهة العميد، حيث فاز حسام حسن بـ5 مباريات، وتعادل عماد النحاس مع حسام حسن فى 3 مباريات.

وسبق والتقي المصري والاتحاد السكندري فى 120 مباراة، فاز الفريق البورسعيدى بـ48 مباراة، وفاز زعيم الثغر بـ33 مباراة، وحسم التعادل 39 مواجهة.