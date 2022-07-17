شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 17/ 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق غداً لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها فى مباراة بيراميدز أمس فى الدوري.
وشارك ديانج بديلاً فى الدقيقة 59 من مباراة بيراميدز بدلاً من حمدي فتحي، واشتكى من إصابة عضلية وخرج من الملعب بشكل مفاجئ لكنه عاد مرة أخرى، وتحامل على نفسه ليستكمل المباراة، قبل أن يضطر سواريز المدير الفني للفريق لتبديله والدفع بـ أحمد نبيل كوكا.
يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بسبب ضغط المباريات والتدريبات.
وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئاً فى استعادة درع الدوري.
الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً قبل مباراة الزمالك فى نهائي الكأس بـ48 ساعة
يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بعد غد، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخمس المقبل فى نهائي كأس مصر، واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة.
وخسر الأهلي من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري، وبات موقف المارد الأحمر سيئا فى استعادة درع الدوري.