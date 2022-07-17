أخبار الأهلى اليوم الأحد 17/ 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - يخضع المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق غداً لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها فى مباراة بيراميدز أمس فى الدوري.

وشارك ديانج بديلاً فى الدقيقة 59 من مباراة بيراميدز بدلاً من حمدي فتحي، واشتكى من إصابة عضلية وخرج من الملعب بشكل مفاجئ لكنه عاد مرة أخرى، وتحامل على نفسه ليستكمل المباراة، قبل أن يضطر سواريز المدير الفني للفريق لتبديله والدفع بـ أحمد نبيل كوكا.