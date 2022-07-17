شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المقاولون بهدف شادى حسين فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدمًا على المقاولون بهدف شادى حسين في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: حسن شاهين،خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي،خط الوسط: كريم مصطفى، محمود عبد العزيز، أحمد الشيمي، باسم علي،في الهجوم: عبد الرحمن خالد جبنة، أحمد علي.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: محمود البدري، مصعب البطاط، أحمد محسن، سيف تقا،خط الوسط: محمود نبيل، شريف دابو، محمد إبراهيم، كوامي بونسو،في الهجوم: مصطفى سعد، شادي حسين

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً أخر.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 29 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 27 هدفا.