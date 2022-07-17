شكرا لقرائتكم خبر عن الجابون تهزم نيجيريا 27/18 وتحصد لقب كأس الرئيس بأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الجابون لكرة اليد على نظيره نيجيريا بنتيجة 27/18 فى لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر ليحصد لقب كأس الرئيس.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16/11 للجابون فى لقاء شهد ندية وإثارة من جانب المنتخبين.

وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى التى تستضيف غدًا نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر والرأس الأخضر فى التاسعة مساء غدٍ الإثنين.

وحسم منتخبات مصر والرأس الأخضر وتونس والمغرب التأهل لبطولة العالم المقبلة، بينما يتبقى مقعد أفريقى يتحدد بلقاء الجزائر مع غينيا والمحدد له غدًا فى تحديد المركزين الخامس والسادس والفائز يتأهل مباشرة لبطولة العالم.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.