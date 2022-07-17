شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 يوليو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فيتوريا يحدد وصوله الثلاثاء لبدء مهمته مع منتخب مصر، والأهلي يكلف خالد مرتجى بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل بالقارة السمراء.

البنك الأهلى يهزم سموحة بهدف "بامبو" فى الدورى.. فيديو

فاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجونة يهزم طلائع الجيش 2 – 1 بهدف قاتل

خطف فريق الجونة فوزاً مثيراً من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

حسام البدرى يضم أحمد صديق لجهازه المعاون فى وفاق سطيف الجزائرى

انضم أحمد صديق، لاعب الاهلي السابق، للجهاز الفني لفريق وفاق سطيف الجزائرى تحت قيادة حسام البدري كمدرب مساعد، ليكتمل بذلك الهيكل الفني للجهاز الجديد والذى يبدأ مهتمه خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن أحمد صديق سبق وعمل فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وخاض عدة تجارب فى الدوري الممتاز كمدرب مساعد فى المقاصة والجونة.

السنغال تهزم الكاميرون 39 - 38 وتحصد المركز 11 بأمم أفريقيا لليد

فاز منتخب السنغال على الكاميرون بنتيجة 39 - 38 فى المباراة التي جمعتهما على صالة مصر الدولية ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022. وبهذا الفوز احتل منتخب السنغال المركز الحادى عشر بالترتيب العام للبطولة، بينما احتل منتخب الكاميرون المركز الثانى عشر. جاء اللقاء حماسيا وشهد ندية بين المنتخبين، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20 - 18 لصالح الكاميرون قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة 35 - 35، ليحتكم المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 39 - 38.

الأهلى يكلف أمين الصندوق بحضور حفل الكاف بالمغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.

فيتوريا يؤكد وصوله القاهرة الثلاثاء لقيادة المنتخب

يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لبداية مهمته رسميًا مع الفراعنة ، خلفا لكيروش . وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي والنصر السعودي، لقيادة المنتخب المصري الأول، لأربع سنوات مقبلة.

الزمالك يُعد لائحة جديدة لمباريات الدورى المتبقية

قرر مسئولو نادى الزمالك إعداد لائحة جديدة خاصة بمباريات الدورى المتبقية لنهاية الموسم، بحيث يتم زيادة مكافآت الفوز فى تلك المباريات، مع مضاعفة عقوبات الخسارة، وذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة سلسلة الانتصارات، والتربع على عرش مسابقة الدورى وتحقيق اللقب الثانى على التوالي، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز على اللقب بالموسم الجارى. ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليعزز الزمالك صدارته لجدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

تغييرات سواريز لم تُنقذ الأهلي من الخسارة أمام بيراميدز بثنائية فى الدوري