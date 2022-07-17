شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يقترب من تدعيم الأهلي في نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحسن حالة محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأحمر، واقترابه من اللحاق بمباراة فريقه ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر من نسختها القديمة.

وأكد المصدر أن الأشعة التي خضع لها محمد هاني أثبتت تحسنا ملحوظا في برنامج تأهيل اللاعب، بعدما أصيب بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الماضية ضد فيوتشر.

وغاب محمد هاني عن مباراة الأهلي ضد بيراميدز أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري.

ويخضع محمد هاني لفحص طبي جديد على هامش التحضير لمباراة الزمالك، من أجل حسم موقفه من اللحاق بمباراة نهائي كأس مصر أو استمرار غيابه عن المباراة.