شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم سموحة بهدف "بامبو" فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البنك الأهلى على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 32 هدفا.

بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى النقطة 37 في المركز السابع بجدول الدورى، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

بدأت أحداث الشوط الأول هادئة وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب دون أي خطورة من لاعبى الفريقين وحاول سموحة استغلال انطلاقات مروان حمدى في الخط الأمامى ولكن دون فائدة بينما نجح البنك الأهلى في انتزاع هدف التقدم عن طريق مهاجمه كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

في الشوط الثانى حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة ولكن دون جدوى وأجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لـ سموحة عدة تغييرات لتنشيط الخط الأمامى ولكن البنك الأهلى استطاع الحفاظ على النتيجة حتى نجح في انتزاع الثلاث نقاط.

وجاء تشكيل البنك الأهلى:محمود الزنفلي في حراسة المرمى،أحمد ياسين - محمد دبش - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - عاصم صلاح -محمود سيد- موسي دياوارا - كريم بامبو - ناصر منسي، وتواجد في قائمة البدلاء:أحمد صبحي - أمير مدحت - محمد هلال- محمود قاعود - معروف يوسف - أحمد سعيد- أسامة فيصل- محمد بسيوني - فادي فريد.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى : عمر صلاح،خط الدفاع : رجب نبيل - أحمد حكم - أحمد رمضان بيكهام - شريف رضا،خط الوسط : أحمد جمال - مصطفى الخواجة - محمد كناريا - حسين فيصل،خط الهجوم : صديق أوجولا - مروان حمدي، وجلس على مقاعد البدلاء كل من :محمد أشرف - أليا سيلا - محمد عبدالعاطي - محمد نادي - فهد جمعة - محمد شكري - ألكسندر أمير - علي الملواني - أحمد عيد.